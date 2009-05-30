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北京站：2016年7月25日-7月31日（共7天）、2016年8月6日-8月12日（共7天）、2016年9月1日-9月7日（共7天）

上海站：2016年8月6日-8月26日（共21天）

二、活动规则

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3、用户若获得现金奖励，可随时前往焦点钱包查询和提现。

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5、用户若获得购房红包奖励，成功购房后红包方可申请兑现，一套房源只能申请兑现一个焦点红包。

本活动的解释权归焦点所有。

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