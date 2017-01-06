6个自住房地块要来了
通州+朝阳+大兴+密云+平谷
自住型商品住房用地预公告
你比五环多两环
大7环未开先火！
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￥100 万元/套 朝阳
东五环小户型100万起
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顺义临铁41平办公楼3万8
中昂时代广场
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￥30000元/㎡ 北京周边
水镇旁87-137平三居均价30000
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￥29000元/㎡ 昌平
京藏高速旁小户型29000元/平
新华联YOYO悦城商业街
￥40000元/㎡ 平谷
平谷马坊在售商业均价4万
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￥170000元/㎡ 朝阳
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待定 武清
预计年后加推25层到顶高层
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稻田临铁改善新房售楼处开放
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大学城临铁新房源2017年加推
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大学城临铁70平预计2017年开盘
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大兴4号线临铁小户型房500万
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大兴临铁小户型房源总价300万
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￥285万元/套 房山
大学城临铁79平户型首付143万
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大学城临铁50平折后总价120万
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水镇旁87平两居2017年2月加推
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通州66平精装小户型均价35000
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大兴别墅新盘二期总价800万
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￥51000元/㎡ 门头沟
门头沟精装现房均价51000
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16000元/㎡
武清示范园
￥0.5 元/㎡/天
生态产业新城
财富兴园天津
￥8500 元/㎡ ￥1 元/㎡/天
行政副中心
￥18000 元/㎡
一、活动时间
北京站：2016年7月25日-7月31日（共7天）、2016年8月6日-8月12日（共7天）、2016年9月1日-9月7日（共7天）
上海站：2016年8月6日-8月26日（共21天）
二、活动规则
1、活动期间，新用户输入手机号和验证码完成注册后，即可参加本次活动。已注册用户可直接参加本次活动。
2、每个手机号码在搜狐焦点PC平台和WAP平台上，每天最多只有一次中奖机会。
3、用户若获得现金奖励，可随时前往焦点钱包查询和提现。
4、用户若获得实物礼品奖励，需按短信提示领取。
5、用户若获得购房红包奖励，成功购房后红包方可申请兑现，一套房源只能申请兑现一个焦点红包。
本活动的解释权归焦点所有。
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