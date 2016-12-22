央行:43%居民认为房价不高
52%居民认为房价难以接受
3.9%居民对房价表示满意
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一、活动时间
北京站：2016年7月25日-7月31日（共7天）、2016年8月6日-8月12日（共7天）、2016年9月1日-9月7日（共7天）
上海站：2016年8月6日-8月26日（共21天）
二、活动规则
1、活动期间，新用户输入手机号和验证码完成注册后，即可参加本次活动。已注册用户可直接参加本次活动。
2、每个手机号码在搜狐焦点PC平台和WAP平台上，每天最多只有一次中奖机会。
3、用户若获得现金奖励，可随时前往焦点钱包查询和提现。
4、用户若获得实物礼品奖励，需按短信提示领取。
5、用户若获得购房红包奖励，成功购房后红包方可申请兑现，一套房源只能申请兑现一个焦点红包。
本活动的解释权归焦点所有。
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