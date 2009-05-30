环京房价跳涨
京城投资需求外溢
2016年香河房价涨幅最大
百变空间LOFT
置业loft有门道！
LOFT置业推荐
天润香墅湾1号
￥26000 元/㎡ 平谷
平谷低密住宅剩余40套房源在售
春节有奖随手拍大礼拿不停
鸡年春节有大奖
新春大礼相送 晒随手拍 随便拿
搜狐焦点直播
楼市热点播不停
京城购房专家权威在线答疑
懋源钓云台
￥120000 元/㎡ 丰台
西三环现房3居均价12万
龙湖长城源著
￥160 万元/套 密云
水镇景区63平叠院160万起
香山四季
￥90000 元/㎡ 海淀
西四环花园洋房四居均价9万
冠城大通百旺府
待定 海淀
海淀永丰洋房预计2017年加推
新华联YOYO悦城商业街
￥40000 元/㎡ 平谷
平谷马坊在售商铺
鸿坤七星长安
￥170 万元/套 门头沟
萄嘴环岛47平小户型170万
亦庄金茂悦
￥55000 元/㎡ 大兴
南海子公园精装大户型均价5万5
西长安壹号
￥200 万元/套 门头沟
门头沟新城44平小户型200万
使馆壹号院
￥150000 元/㎡ 东城
东二环280平四居均价15万
冠城大通百旺府
待定 海淀
永丰洋房预计2017年加推
香山四季
￥90000 元/㎡ 海淀
西四环花园洋房均价9万
远洋新天地菲慕9號
￥180 万元/套 门头沟
S1线上岸村站42平小户型180万
北京新干线
￥38000 元/㎡ 顺义
顺义临铁41平办公楼3万8
中昂时代广场
￥170 万元/套 门头沟
门头沟区政府旁31平小户型
首开龙湖天琅
￥800 万元/套 大兴
五环龙湖别墅排卡中
东亚环球国际
￥150 万元/套 通州
台湖小户型公寓150万/套起
东亚尚院
￥950 万元/套 怀柔
怀柔独栋均价950万
北京副中心受益区
大厂置业官网 大厂
京东自主投资第一选择
京南机场新城
大兴置业专题 大兴
刚需改善置业新洼地
第二机场辐射区
固安置业官网 固安
自住养老投资首选
空港核心区
顺义置业官网 顺义
改善置业好选择
京东地铁新城
燕郊置业官网 燕郊
副中心直接受益区
京津冀一体化催热京东
香河置业官网 香河
CBD城市精英择居首选
春节有奖七天乐之一
新春大礼拿不停
晒买房心愿 晒美丽的家
春节有奖七天乐之二
新春大礼拿不停
晒年夜饭 秀合家欢
春节有奖七天乐之三
新春大礼拿不停
截电视春晚图 吐槽节目
春节有奖七天乐之四
新春大礼拿不停
晒春节去哪玩 庙会还是旅行
春节有奖七天乐之五
新春大礼拿不停
鸡年晒鸡 大"鸡"大利
春节有奖七天乐之六
新春大礼拿不停
晒泛黄的全家福 童年照
首城汇景墅
待定 大厂
平谷联排别墅均价19800
长城脚下饮马川
￥30000元/㎡ 北京周边
水镇旁87平两居2017年2月加推
硅谷SOHO
￥29000元/㎡ 昌平
京藏高速旁小户型29000元/平
北京壹号院
￥170000元/㎡ 朝阳
农展馆住宅245平均价17万
东亚尚院
￥950万元/套 怀柔
怀柔独栋均价950万
东亚尚品台湖
￥150万元/套 通州
通州小户型现房150万/套起
北京新干线
￥36000元/㎡ 顺义
顺义临铁4.65米层高办公楼4万3
恒大未来城
￥500万元/套 大兴
义和庄临铁房总价500万
万科天地
￥200万元/套 大兴
4号线临铁小户型总价200万
八斗
￥115000元/㎡ 朝阳
北四环临铁现房三居均价115000
天润玖锡
￥90000元/㎡ 朝阳
13号线北苑站219平现房均价9万
前海中金公馆
￥85000元/㎡ 海淀
中关村临铁现房125平均价85000
首开龙湖天琅
￥800万元/套 大兴
大兴别墅新盘总价800万
远洋新天地菲慕9號
￥180万元/套 门头沟
S1线上岸村站42平小户型180万
万科天地
￥200万元/套 大兴
义和庄4号线临铁小户型200万
西长安壹号
￥200万元/套 门头沟
门头沟新城44平小户型45000
硅谷SOHO
￥29000元/㎡ 昌平
京藏高速旁小户型29000元/平
日坛钻宸
￥400万元/套 朝阳
东二环雅宝路小户型400万
景粼原著
￥1800万元/套 朝阳
朝阳叠拼别墅总价1800万
兴创荣墅
待定 大兴
大兴纯新盘将入市主推联排别墅
天恒金融街公园懿府
待定 丰台
南四环改善房源2017年加推
首开华润城
￥85000元/㎡ 丰台
四环141平改善3居单价85000
亦庄金茂悦
￥55000元/㎡ 大兴
南海子公园精装大户型均价5万5
北科建泰禾·丽春湖院子
￥2100万元/套 昌平
昌平440平独院2100万送花园
永定门 陶然亭 中海明户型两居室，92㎡ 超高 仅此一套
￥950万/套宣武
2室2厅 92㎡
「华熙诚信房」长阳半岛4号院 南向两居 370万 诚心
￥379万/套房山
2室2厅1卫 88㎡
不限购 鑫源国际 带阁楼 高 地铁
￥315万/套丰台
2室1厅1卫 106㎡
双南两居室 电梯房 楼龄新 可贷款 东城九三学园 环境好
￥510万/套东城
2室1厅1卫 63㎡
瑞雪春堂 南北2居 满5年 没税 地铁 交通方便
￥280万/套房山
2室1厅1卫 80㎡
富泉花园南北通透精装修一二层复式送阳光房和80平小院
￥820万/套昌平
4室1厅3卫 209㎡
高端总部
金丰能源中心北京
￥40000 元/㎡
聚焦信息技术产业
中关村和谷创新产业园河北涿州
￥5000 元/平米
稀缺独栋
16000元/㎡
武清示范园
￥0.5 元/㎡/天
生态产业新城
财富兴园天津
￥8500 元/㎡ ￥1 元/㎡/天
行政副中心
￥18000 元/㎡
一、活动时间
北京站：2016年7月25日-7月31日（共7天）、2016年8月6日-8月12日（共7天）、2016年9月1日-9月7日（共7天）
上海站：2016年8月6日-8月26日（共21天）
二、活动规则
1、活动期间，新用户输入手机号和验证码完成注册后，即可参加本次活动。已注册用户可直接参加本次活动。
2、每个手机号码在搜狐焦点PC平台和WAP平台上，每天最多只有一次中奖机会。
3、用户若获得现金奖励，可随时前往焦点钱包查询和提现。
4、用户若获得实物礼品奖励，需按短信提示领取。
5、用户若获得购房红包奖励，成功购房后红包方可申请兑现，一套房源只能申请兑现一个焦点红包。
本活动的解释权归焦点所有。
搜狐焦点